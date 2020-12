Eurozona e Germania verso ripresa: effetto vaccino sul sentiment ZEW (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Vola l’indice ZEW tedesco a dicembre, confermando un forte recupero del sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L’indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, è balzato a 55 punti dai 39 rivisti di novembre. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle attese degli analisti che stimavano un livello di 45,5 punti. Peggiorano invece le aspettative sulle condizioni attuali, a -66,5 punti da -64,3. In questo caso il dato è anche peggiore del consensus (-66 punti). Migliora invece l’indicatore relativo alle prospettive dell’Eurozona, che si porta a 54,4 punti dai 32,8 precedenti e risulta superiore ai 37,5 attesi. “L’annuncio dell’approvazione dei vaccini anti Covid ispira agli operatori di mercato una visione più ottimista del futuro”, ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Vola l’indice ZEW tedesco a dicembre, confermando un forte recupero deldelle imprese sulle condizioni economiche future. L’indicatore anticipatore deldell’economia nei prossimi mesi, è balzato a 55 punti dai 39 rivisti di novembre. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle attese degli analisti che stimavano un livello di 45,5 punti. Peggiorano invece le aspettative sulle condizioni attuali, a -66,5 punti da -64,3. In questo caso il dato è anche peggiore del consensus (-66 punti). Migliora invece l’indicatore relativo alle prospettive dell’, che si porta a 54,4 punti dai 32,8 precedenti e risulta superiore ai 37,5 attesi. “L’annuncio dell’approvazione dei vaccini anti Covid ispira agli operatori di mercato una visione più ottimista del futuro”, ha ...

