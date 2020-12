Europa League, troppi positivi nel Qarabag: rinviata la partita con il Villareal (Di martedì 8 dicembre 2020) La UEFA ha ufficializzato il rinvio di Villarreal-Qarabag, sfida valida per la sesta giornata di Europa League La UEFA ha ufficializzato il rinvio di Villarreal-Qarabag, sfida valida per la sesta giornata di Europa League. La decisione è stata presa in seguito al focolaio di coronavirus che si è creato all’interno della squadra azera, la quale non aveva il numero minimo per scendere in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) La UEFA ha ufficializzato il rinvio di Villarreal-, sfida valida per la sesta giornata diLa UEFA ha ufficializzato il rinvio di Villarreal-, sfida valida per la sesta giornata di. La decisione è stata presa in seguito al focolaio di coronavirus che si è creato all’interno della squadra azera, la quale non aveva il numero minimo per scendere in campo. Leggi su Calcionews24.com

