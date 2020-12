Europa League, le designazioni arbitrali delle italiane per la sesta giornata (Di martedì 8 dicembre 2020) La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il sesto turno dei gironi di Europa League La UEFA ha diramato la designazioni arbitrali per la sesta e ultima giornata dei gironi di qualificazione. A dirigere Napoli-Real Sociedad, sarà l’israeliano Orel Grinfeld. A coadiuvarlo gli assistenti Roy Hassan e Idan Yarkoni. IV Uomo: Gal Leibovitz. CSK Sofia-Roma sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto. Ad assisterlo i connazionali Senad Ibrisimbegovi? e Davor Beljo. Il IV Uomo sarà Haris Kaljanac. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) La UEFA ha reso note leper il sesto turno dei gironi diLa UEFA ha diramato laper lae ultimadei gironi di qualificazione. A dirigere Napoli-Real Sociedad, sarà l’israeliano Orel Grinfeld. A coadiuvarlo gli assistenti Roy Hassan e Idan Yarkoni. IV Uomo: Gal Leibovitz. CSK Sofia-Roma sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto. Ad assisterlo i connazionali Senad Ibrisimbegovi? e Davor Beljo. Il IV Uomo sarà Haris Kaljanac. Leggi su Calcionews24.com

acmilan : Do you know who our current #UEL top scorer is? Find out in tonight's stats ?? - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - Lautaresque : Che bravi al milan ad aver passato il girone, non come noi che arriveremo terzi e finiremo a giocare quella merda di Europa League - SmolCactusJack : Dopo mesi ho ripensato alla finale persa di Europa League. Piantino fatto. -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Milan, primo posto in Europa League importante: ecco chi eviterebbe MilanNews24.com Maycon: "A Milano per vincere. Come faranno Real e Borussia a Madrid"

"Ci aspetta una partita importante, ma in Europa l’obiettivo è sempre andare il più lontano possibile, come abbiamo fatto l’anno scorso in Europa League. Lavoriamo ...

Lazio, gli ottavi di Champions ti fanno ricca: cifre record per l’era Lotito

Gli ottavi di Champions League sono lì a un passo e la Lazio non può fallire: una vittoria o un pareggio contro il Bruges garantirebbero agli uomini di Inzaghi un ingresso nelle migliori 16 d’Europa e ...

"Ci aspetta una partita importante, ma in Europa l’obiettivo è sempre andare il più lontano possibile, come abbiamo fatto l’anno scorso in Europa League. Lavoriamo ...Gli ottavi di Champions League sono lì a un passo e la Lazio non può fallire: una vittoria o un pareggio contro il Bruges garantirebbero agli uomini di Inzaghi un ingresso nelle migliori 16 d’Europa e ...