ESPONENTE DEL PCC VIENE ALLO SCOPERTO PUBBLICAMENTE BIDEN HA I GIORNI CONTATI

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 8 dicembre 2020) Di Dongsheng, vice decano della School of International Relations presso la Renmin University of China e membro del Partito Comunista Cinese, ha dichiaratonel suo discorso ufficiale del 28 Novembre 2020 che ci sono “nostri vecchi amici” all’interno del Governo degli Stati Uniti. Il suo discorso di seguito : “L’Amministrazione Trump sta facendo una guerra commerciale con noi, e noi come potevamo non sistemare l’amministrazione Trump? Noi abbiamo sistemato la situazione in due mesi. Abbiamo delle persone al Vertice, in un circolo interno nel cuore dell’America di grande potere e influenza. Abbiamo i nostri cari vecchi amici.! All’inizio pensavamo che Wall Street potesse sistemare Trump, ma hanno fatto poco, ma adesso abbiamo vistoessere eletto e quindi l’elitè tradizionale, quella politica, l’establishment, che è molto ...