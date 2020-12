Erdogan pronto a capitolare nel Mediterraneo orientale?

Leggi su it.insideover

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nell’intricata vicenda che ha infiammato negli ultimi mesi il, irrompe un nuovo mood da parte del presidente turco Recep Tayyip, decisamente in contrasto con la linea dura perseguita finora, proprio mentre l’Unione europea sta valutando possibili azioni sanzionatorie a danno di Ankara. Una formula win-win Win-win, formula meglio nota come “vantaggi per InsideOver.