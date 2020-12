"Era un rapporto malato, perché lo ho lasciato". Una Gregoraci mai sentita prima: clamorosa bomba sulla rottura col suo ex (Di martedì 8 dicembre 2020) Addio alla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci lascia il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 7 dicembre, la decisione maturata dopo il prolungarsi del GfVip fino al 2021. Bandiera bianca, insomma, per l'ex di Flavio Briatore, che dopo l'addio alla casa si è confessata in studio da Signorini. E dopo le mille voci sui suoi flirt, dopo aver parlato anche del rapporto con Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci si sbottona per la prima volta anche su Francesco Bettuzzi, suo ex "ufficiale". E spende parole pesanti: "Era un amore malato. Si litigava troppo. L'ho lasciato io anche se lo amavo ancora", rivela. Una battuta anche su Filippo Nardi, poiché negli ultimi giorni si è molto vociferato circa un flirt tra lei e lui: "Non ne parlo. Non lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Addio alla casa del Grande Fratello Vip, Elisabettalascia il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 7 dicembre, la decisione maturata dopo il prolungarsi del GfVip fino al 2021. Bandiera bianca, insomma, per l'ex di Flavio Briatore, che dopo l'addio alla casa si è confessata in studio da Signorini. E dopo le mille voci sui suoi flirt, dopo aver parlato anche delcon Pierpaolo Pretelli, lasi sbottona per lavolta anche su Francesco Bettuzzi, suo ex "ufficiale". E spende parole pesanti: "Era un amore. Si litigava troppo. L'hoio anche se lo amavo ancora", rivela. Una battuta anche su Filippo Nardi, poiché negli ultimi giorni si è molto vociferato circa un flirt tra lei e lui: "Non ne parlo. Non lo ...

likeirisheyes : @IreneCreuzaDeMa @Alexita10555364 Esatto! Dayane si è presa solo odio... solo perché di fatto Oppini era attratto d… - danielegiu_ : quasi un anno fa ho allontanato una delle persone più importanti della mia vita per delle cazzate che ho detto, for… - itsmc17 : RT @ziaaLai: “La chiusura che avevo nei rapporti sentimentali, era proprio per la paura di soffrire. In questi giorni, in questa sofferenza… - RobertaCalle : RT @alemessina69: @angelomastran racconta bene la complessità del mercato bancario nell’era #Covid_19, e la difficoltà di accesso al #credi… - prettyplume_ : RT @ziaaLai: “La chiusura che avevo nei rapporti sentimentali, era proprio per la paura di soffrire. In questi giorni, in questa sofferenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Era rapporto VENARIA - Con il «regalo sospeso», Reggia e Città ricostruiscono un rapporto di collaborazione QV QuotidianoVenariese Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci senza precedenti: "Un rapporto malato, perché lo ho lasciato". Clamorosa bomba sul suo ex

E dopo le mille voci sui suoi flirt, dopo aver parlato anche del rapporto con Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci si sbottona per la prima volta anche su Francesco Bettuzzi, suo ex "ufficiale". E spende ...

Gianfranco Angelucci: un sodalizio eterno con Federico Fellini

Il noto sceneggiatore, scrittore, che ama gli Italo-americani e l’America, nel film “Intervista“, firma la sua arte.

E dopo le mille voci sui suoi flirt, dopo aver parlato anche del rapporto con Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci si sbottona per la prima volta anche su Francesco Bettuzzi, suo ex "ufficiale". E spende ...Il noto sceneggiatore, scrittore, che ama gli Italo-americani e l’America, nel film “Intervista“, firma la sua arte.