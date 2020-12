Enti locali all'attacco del governo: a Natale limite provinciale (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo le Regioni anche le Province chiedono di allentare misure considerate troppo rigide che creano disparità fra abitanti dei grandi Comuni rispetto e chi vive in realtà molto più piccole Leggi su tg.la7 (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo le Regioni anche le Province chiedono di allentare misure considerate troppo rigide che creano disparità fra abitanti dei grandi Comuni rispetto e chi vive in realtà molto più piccole

GiovanniToti : Siamo riuniti come Regioni ma vorrei che fosse chiaro che il Decreto Legge del Governo con queste misure è già pubb… - FedZac : @france_bis @lando_barberio @ardigiorgio Hanno accesso al conto corrente: agenzia entrate, gdf, tribunale, enti loc… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Sulle misure previste per Natale, dopo le proteste degli enti locali, è allo studio una possibile modifica del divieto di spost… - teresacapitanio : RT @Tg3web: Sulle misure previste per Natale, dopo le proteste degli enti locali, è allo studio una possibile modifica del divieto di spost… - Tg3web : Sulle misure previste per Natale, dopo le proteste degli enti locali, è allo studio una possibile modifica del divi… -

Ultime Notizie dalla rete : Enti locali Sulla possibilità di nomina degli avvocati degli enti locali a componenti delle commissioni di gara moltocomuni Imu, aumenti in mezza Italia e probabile terza rata a febbraio

Aumenta l’Imu per via della riforma dei tributi locali. Una delle riforme giunte in porto è quella dei tributi locali. Poco nota ai più, questa riforma delle tasse che gli italiani pagano agli Enti Lo ...

Dipendenti pubblici in sciopero, ma le scuole restano aperte

La protesta è proclamata da Cgil, Cisl e Uil: a nulla è servita la convocazione della ministra della Pa, Fabiana Dadone, per giovedì. L'appuntamento è stato ritenuto tardivo dai sindacati che hanno co ...

Aumenta l’Imu per via della riforma dei tributi locali. Una delle riforme giunte in porto è quella dei tributi locali. Poco nota ai più, questa riforma delle tasse che gli italiani pagano agli Enti Lo ...La protesta è proclamata da Cgil, Cisl e Uil: a nulla è servita la convocazione della ministra della Pa, Fabiana Dadone, per giovedì. L'appuntamento è stato ritenuto tardivo dai sindacati che hanno co ...