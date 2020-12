Elon Musk: «Leggere ’Guida galattica per autostoppisti’ mi ha insegnato l’importanza dell’universo» (Di martedì 8 dicembre 2020) Repubblica intervista Elon Musk, presidente di Tesla, azienda che vale 536 miliardi di dollari. Tanti i temi affrontati, dal futuro dell’azienda al senso della vita, al perché da qualche mese ha iniziato a vendere tutte le sue proprietà extra-aziendali. «Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles. Due mesi fa. Ora appartiene a un cinese. E ora stiamo vendendo le mie altre case. Non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni della società. Ho bisogno di una casa solo quando ci sono i miei figli. In questo caso ne affitto una. Tutto quello che desidero possedere sono le azioni di Tesla e SpaceX. Se falliscono, anch’io personalmente fallisco». Il suo obiettivo è uno: costruire una città su Marte. «Penso che sia importante che l’umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multi-planetaria. Ci vorranno enormi risorse ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Repubblica intervista, presidente di Tesla, azienda che vale 536 miliardi di dollari. Tanti i temi affrontati, dal futuro dell’azienda al senso della vita, al perché da qualche mese ha iniziato a vendere tutte le sue proprietà extra-aziendali. «Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles. Due mesi fa. Ora appartiene a un cinese. E ora stiamo vendendo le mie altre case. Non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni della società. Ho bisogno di una casa solo quando ci sono i miei figli. In questo caso ne affitto una. Tutto quello che desidero possedere sono le azioni di Tesla e SpaceX. Se falliscono, anch’io personalmente fallisco». Il suo obiettivo è uno: costruire una città su Marte. «Penso che sia importante che l’umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multi-planetaria. Ci vorranno enormi risorse ...

