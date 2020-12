Elisabetta Gregoraci replica alle insinuazioni di Mino Magli: “ha fatto una cosa schifosa quando mia madre era malata” – VIDEO (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci, dopo essersi auto eliminata dal Grande Fratello Vip, è approdata in studio per la consueta passerella di rito per ripercorrere assieme al pubblico i momenti salienti trascorsi all’interno della casa. Dopo un battibecco con Antonella Elia, Alfonso Signorini ha parlato di alcuni scoop che hanno investito Elisabetta Gregoraci mentre si trovava nel reality. Dapprima, è stato mostrato Francesco Bettuzzi, col quale Elisabetta ammette aver intrapreso una sofferta ed intensa storia d’amore; poi, è stato il turno del tanto chiacchierato Stefano Coletti che l’ex moglie di Flavio Briatore dice di conoscere bene, ma non è più di un amico; infine, fa la sua comparsa sul led la foto di Mino Magli. A quel punto, l’espressione di Elisabetta ... Leggi su trendit (Di martedì 8 dicembre 2020), dopo essersi auto eliminata dal Grande Fratello Vip, è approdata in studio per la consueta passerella di rito per ripercorrere assieme al pubblico i momenti salienti trascorsi all’interno della casa. Dopo un battibecco con Antonella Elia, Alfonso Signorini ha parlato di alcuni scoop che hanno investitomentre si trovava nel reality. Dapprima, è stato mostrato Francesco Bettuzzi, col qualeammette aver intrapreso una sofferta ed intensa storia d’amore; poi, è stato il turno del tanto chiacchierato Stefano Coletti che l’ex moglie di Flavio Briatore dice di conoscere bene, ma non è più di un amico; infine, fa la sua comparsa sul led la foto di. A quel punto, l’espressione di...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - melovart : RT @RickyGol22: Il Plot Twist del GF VIP 5 é il limone potente tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Cioé immaginate la fortuna di po… - marinellapastor : RT @mosca_igor: #gfv Elisabetta Gregoraci mi mancheranno da morire i tuoi cartier e il tuo Bulgari da 17mila euro. Ovviamente oltre i tuoi… - JJM8693 : Tweet di ringraziamento a Dio per l'uscita - SPONTANEA - di Elisabetta Gregoraci ??????????? #GFvip - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci ha smentito i presunti flirt con Magli e Nardi -