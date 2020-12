Elisabetta Gregoraci bacia Pierpaolo Pretelli e lascia la casa del GF Vip [FOTO] (Di martedì 8 dicembre 2020) A poco sono valsi gli sforzi di Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci alla fine ha deciso di abbandonare ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip 2020. La sua uscita di scena, però, è stata accompagnata da un bacio inaspettato con Pierpaolo Pretelli. Ma come sono andate davvero le cose? Ecco cosa è successo nella mistery room. Elisabetta Gregoraci lascia la casa del Grande Fratello Vip 2020 Lo scorso venerdì Elisabetta Gregoraci aveva deciso di prendersi alcuni giorni per riflettere se rimanere o meno all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La gieffina aveva trascorso gli ultimi giorni nel Cucurio in compagnia di Pierpaolo Pretelli. Alla ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 8 dicembre 2020) A poco sono valsi gli sforzi di Alfonso Signorini,alla fine ha deciso di abbandonare ufficialmente ladel Grande Fratello Vip 2020. La sua uscita di scena, però, è stata accompagnata da un bacio inaspettato con. Ma come sono andate davvero le cose? Ecco cosa è successo nella mistery room.ladel Grande Fratello Vip 2020 Lo scorso venerdìaveva deciso di prendersi alcuni giorni per riflettere se rimanere o meno all’interno delladel Grande Fratello Vip. La gieffina aveva trascorso gli ultimi giorni nel Cucurio in compagnia di. Alla ...

