Elisabetta Gregoraci appena uscita dalla casa del GF Vip | si scaglia contro Mino Magli

La Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello per tornare da suo figlio, all’uscita fa una rivelazione su un suo flirt. Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci torna alla realtà in un’attimo. A riportarla nella vita reale è stato Alfonso che le ha mostrato in studio alcune foto dei suoi ex fidanzati. Durante la sua permanenza nel programma, ad Elisabetta sono stati attributi diversi flirt al di fuori della casa del GF. Lei non ha mai confermato nulla, ma Signorini chiede comunque.

Leggi su yeslife

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP 'Flavio Briatore furibondo': soldi, voci sulla mossa estrema contro Elisabetta Gregoraci.… - fvllenaljen : Dite quello che volete, ma la casa senza di lei non sarà la stessa. Ci manchi Eligreg. #GFVIP #GFVIP5 #elisabetta… - albasenzafine : Stefania ci ha sempre visto lungo. Nessuno ha difeso Giulia perché era la cosa giusta, ma per andare contro Elisabe… - cgxx178 : RT @itsdreena: Elisabetta Gregoraci non ti ho invidiato mai così tanto quanto nel momento in cui ho scoperto che hai limonato Tommaso Zorzi… -