Elezioni Usa: Stato Texas presenta ricorso alla Corte Suprema, potrebbe rimettere in gioco Trump (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Texas ha presentato un ricorso alla Corte Suprema contro le modifiche alle procedure di voto nelle ultime Elezioni in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, chiedendo di bloccare i voti del collegio elettorale in questi quattro Stati

