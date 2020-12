Elezioni Usa; il Texas fa causa a quattro stati (Di martedì 8 dicembre 2020) I contenziosi legali sulle ultime Elezioni americane potrebbero essere a un punto di svolta. Il Texas ha fatto caUsa a Michigan, Pennsylvania, Georgia e Wisconsin: i quattro stati su cui si sono concentrate le maggiori polemiche per i risultati delle presidenziali. In particolare, il cosiddetto Lone Star State sostiene che essi abbiano modificato in modo incostituzionale le procedure elettorali durante la pandemia, in particolare potenziando il sistema del voto postale senza passare attraverso il vaglio dei singoli parlamenti statali. Un'azione che, secondo il ricorrente, avrebbe minato alla base l'integrità del voto. "Usando come una giustificazione la pandemia da Covid-19, i funzionari governativi negli stati di Georgia, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania hanno ... Leggi su panorama (Di martedì 8 dicembre 2020) I contenziosi legali sulle ultimeamericane potrebbero essere a un punto di svolta. Ilha fatto caa Michigan, Pennsylvania, Georgia e Wisconsin: isu cui si sono concentrate le maggiori polemiche per i risultati delle presidenziali. In particolare, il cosiddetto Lone Star State sostiene che essi abbiano modificato in modo incostituzionale le procedure elettorali durante la pandemia, in particolare potenziando il sistema del voto postale senza passare attraverso il vaglio dei singoli parlamenti statali. Un'azione che, secondo il ricorrente, avrebbe minato alla base l'integrità del voto. "ndo come una giustificazione la pandemia da Covid-19, i funzionari governativi neglidi Georgia, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania hanno ...

