Elefanti all’asta durante la siccità | La Namibia | conosciamola

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 dicembre 2020) Laha annunciato la vendita di 170vivi, risultato della difficilee della moltiplicazione dei seri conflitti tra gli esseri umani e questi animali. Si potrà quindi effettuare una valida offerta per l’asta che si protrarrà fino a venerdì 29 gennaio 2021. Glisono una specie protetta in, il Paese dell’Africa meridionale infatti, ospita circa 28.000 pachidermi, secondo il Ministero dell’Ambiente, che menziona la necessità di ridurne la popolazione. “A causa dellae dell’ incremento diche hanno creato continui incidenti, dobbiamo diminuirne il numero. Chi li compra si accolla anche le spese per catturare e portare via i pachidermi che pesano fino a 6 tonnellate. Sono di grande pregio, chi li comprerà, non si ...