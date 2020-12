Educazione sessuale ne Il Collegio 5, la penultima puntata promette scintille (Di martedì 8 dicembre 2020) Tutto è pronto per il debutto della penultima puntata de Il Collegio 5. I ragazzi, salvo nuove espulsione si preparano per il gran finale ma, fino ad allora, dovranno fare i conti con il debutto di una nuova materia, l’Educazione sessuale. Mai tema poteva essere più azzeccato in questo momento visto che si è tornato a parlare di questa materia anche nelle scuole di oggi, quale sarà il risultato di questo ingresso ne Il Collegio 5? L’arrivo di una nuova materia, che rapirà subito l’interesse dei giovani collegiali, introdurrà anche una nuova insegnate, ma chi sarà? La settimana al Collegio si apre all’insegna delle Gare Didattiche. I collegiali devono dimostrare tutta la loro prestanza fisica nei Giochi della Gioventù, mentre in classe continuano le sfide a colpi di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Tutto è pronto per il debutto dellade Il5. I ragazzi, salvo nuove espulsione si preparano per il gran finale ma, fino ad allora, dovranno fare i conti con il debutto di una nuova materia, l’. Mai tema poteva essere più azzeccato in questo momento visto che si è tornato a parlare di questa materia anche nelle scuole di oggi, quale sarà il risultato di questo ingresso ne Il5? L’arrivo di una nuova materia, che rapirà subito l’interesse dei giovani collegiali, introdurrà anche una nuova insegnate, ma chi sarà? La settimana alsi apre all’insegna delle Gare Didattiche. I collegiali devono dimostrare tutta la loro prestanza fisica nei Giochi della Gioventù, mentre in classe continuano le sfide a colpi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Educazione sessuale La Cina apre (ma non troppo) all'educazione sessuale la Repubblica Il Collegio: arriva l’educazione sessuale. Cristini sarà espulsa?

Il Collegio 5, anticipazioni. La vendetta della classe 1992 nell'attesa degli esami finali

