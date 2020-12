Droga nascosta sotto il sedile dell’auto: pusher scoperto nel Vesuviano (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – In auto con due panetti di hashish, pusher Vesuviano scoperto ed arrestato dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco. Tutto è avvenuto nella serata di ieri quando i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Fontana un 25enne alla guida di un’auto in cui hanno rinvenuto, sotto il sedile, due panetti di hashish del peso di 200 grammi. Il 25enne di Torre del Greco, è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – In auto con due panetti di hashish,ed arrestato dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco. Tutto è avvenuto nella serata di ieri quando i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Fontana un 25enne alla guida di un’auto in cui hanno rinvenuto,il, due panetti di hashish del peso di 200 grammi. Il 25enne di Torre del Greco, è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

velenorr : Mi sono fatto infestare da Karina con una droga nascosta nella@sua cassetta delle lettere, all’interno di un baratt… - aSalerno_it : #salerno Droga nascosta nella manica del giubbino, arrestato 33enne in via Carmine - NewSicilia : La droga aveva un valore valore di oltre 250mila euro #Newsicilia - AmoBergamo : #Bergamo Scappa con mezzo chilo di droga nascosta in auto: a Suisio arrestato un trentenne - ilfaroonline : Pomezia, in viaggio con moglie e figlia e la droga nascosta nell’auto: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Droga nascosta Droga nascosta in libri, cartoline, cerotti: oltre 500 pacchi diretti in Toscana La Nazione Torre del Greco - Nasconde droga in auto. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Fontana un uomo alla guida di un’auto in cui hanno rinvenuto, sotto ...

Nascondeva la droga sotto il sedile dell’auto: arrestato pusher nel Vesuviano

Aveva nascosto la droga sotto il sedile della sua auto, convinto che questo stratagemma sarebbe servito forse ad evitare problemi durante eventuali ...

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Fontana un uomo alla guida di un’auto in cui hanno rinvenuto, sotto ...Aveva nascosto la droga sotto il sedile della sua auto, convinto che questo stratagemma sarebbe servito forse ad evitare problemi durante eventuali ...