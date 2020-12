Drammatico schianto in auto | giovane ragazza perde la vita | la decisione della madre

Leggi su yeslife

(Di martedì 8 dicembre 2020) Unadi 26 anni è deceduta ieri all’ospedale di Messina, dove si trovava ricoverata da sabato in seguito ad unincidente stradale. Non ce l’ha fatta Giulia Ragini, larimasta coinvolta in un incidente stradale a San Filippo del Mela, in provincia di Messina, nella giornata di sabato. La 26enne era ricoverata L'articolo proviene da YesLife.it.