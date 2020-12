Dpcm, il governo alza bandiera bianca? Cosa può cambiare per Natale e Capodanno (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ultimo Dpcm messo a punto dal governo in vista del Natale ha fatto discutere soprattutto per le limitazioni agli spostamenti. Nel mirino c'è il divieto di spostamento tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ma non è escluso che in Parlamento il provvedimento venga modificato. Come chiesto a gran voce da Lega e Fratelli d'Italia. E non solo: anche le regioni hanno espresso tutte le loro perplessità, schierandosi accanto agli abitanti dei comuni più piccoli, che si sentono discriminati rispetto a chi vive nelle grandi città. In particolare, il governatore Alberto Cirio ha scritto una lettera al premier Conte chiedendogli di consentire i ricongiungimenti familiari: “Come sai, Presidente, il Piemonte è una regione in cui la presenza di comuni di piccole dimensioni demografiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ultimomesso a punto dalin vista delha fatto discutere soprattutto per le limitazioni agli spostamenti. Nel mirino c'è il divieto di spostamento tra comuni nei giorni di, Santo Stefano e. Ma non è escluso che in Parlamento il provvedimento venga modificato. Come chiesto a gran voce da Lega e Fratelli d'Italia. E non solo: anche le regioni hanno espresso tutte le loro perplessità, schierandosi accanto agli abitanti dei comuni più piccoli, che si sentono discriminati rispetto a chi vive nelle grandi città. In particolare, il governatore Alberto Cirio ha scritto una lettera al premier Conte chiedendogli di consentire i ricongiungimenti familiari: “Come sai, Presidente, il Piemonte è una regione in cui la presenza di comuni di piccole dimensioni demografiche ...

