Dopo Maradona nuovo lutto scuote il calcio argentino

Un altro graveil, ma non solo. Se ne va a 66 anni l'ex ct albiceleste Alejandro Sabella: aveva portato la sua nazionale nella finale del…

lo stesso giorno della morte di Diego Maradona. In gioventù calciatore, Sabella guidò la 'seleccion' argentina nei Mondiali in Brasile del 2014, dove giunse in finale. Anni fa Sabella aveva dovuto ...Un altro grave lutto scuote il calcio argentino, ma non solo. Se ne va a 66 anni l'ex ct albiceleste Alejandro Sabella, sfiorò il mondiale.