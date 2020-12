Dopo Maradona | altro duro colpo nel mondo dello Sport | è venuto a mancafe poco fa

Leggi su howtodofor

(Di martedì 8 dicembre 2020) A 66 anni è morto Alejandro Sabella, che è stato per tre anni il Commissario Tecnico dell'Argentina che con Sabella in panchina disputò la finale dei Mondiali del 2014. Era stato un elegante centrocampista.aver lasciato il calcio divenne il vice di Passarella e solo nel 2009 ha iniziato la sua carriera da capo allenatore. L'Argentina calcistica è ancora in luttola morte di Diego Armando. Sabella è morto martedì 8 dicembreessere stato per quasi due settimane in ospedale, dov'era stato ricoverato giovedì 26 novembre. Aveva seri problemi di salute, era malato di cuore e per questo già in passato era stato costretto al ricovero. Un virus intra-ospedaliero ha complicato il quadro e ha portato, purtroppo, al decesso. La carriera di Sabella da giocatore e allenatore Classe 1954, Sabella ...