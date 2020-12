Domande e risposte sul Dpcm del 3 dicembre: cosa si può fare e cosa no (Di martedì 8 dicembre 2020) Ci sono ancora dubbi sulle regole che bisogna rispettare in base al nuovo Dpcm rilasciato il 3 dicembre, in particolare cosa è consentito e cosa no dal 21 dicembre al 2020 e il 6 gennaio 2021 quando entrerà in vigore il divieto di spostamento tra Regioni anche se si trovano in zona gialla. Ma proviamo a dare alcune risposte sui punti più salienti. Quando è consentito il rientro nella propria abitazione? Il rientro come prevede il Dpcm presso la propria abitazione e domicilio è sempre consentito, non ci sono giorni in cui non lo è. Chi si trova già fuori dalla Regione e dal proprio Comune al momento dell’entrata in vigore del divieto può sempre ritornare nel proprio domicilio. Si può andare fuori Regione per passare le feste ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Ci sono ancora dubbi sulle regole che bisogna rispettare in base al nuovorilasciato il 3, in particolareè consentito eno dal 21al 2020 e il 6 gennaio 2021 quando entrerà in vigore il divieto di spostamento tra Regioni anche se si trovano in zona gialla. Ma proviamo a dare alcunesui punti più salienti. Quando è consentito il rientro nella propria abitazione? Il rientro come prevede ilpresso la propria abitazione e domicilio è sempre consentito, non ci sono giorni in cui non lo è. Chi si trova già fuori dalla Regione e dal proprio Comune al momento dell’entrata in vigore del divieto può sempre ritornare nel proprio domicilio. Si può andare fuori Regione per passare le feste ...

