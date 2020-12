DJI Mini 2 | il piccolo drone che vuole fare il grande

Leggi su wired

(Di martedì 8 dicembre 2020) Fino a qualche anno fa il DJI2 sarebbe stato impossibile da immaginare, ma i progressi tecnologici molto accelerati nel campo dei droni hanno permesso all’azienda cinese di realizzare un prodotto divertente, di buona qualità, in grado anche di essere utilizzato da un utente professionale in alcune situazioni. È chiaramente l’evoluzione del modello precedente, il design e la filosofia del prodotto rimangono le stesse, ma sono state aggiunge una serie di migliore capaci di fara questoun deciso passo in avanti. Tre gli asset del nuovo DJI2: peso sotto i 250 grammi, camera 4K, connessione wireless stabile e sicura. Sono proprio questi elementi che permettono aldi svolgere voli alla portata di tutti (o quasi), senza rinunciare né al piacere del pilotaggio né alla possibilità ...