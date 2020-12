DIRETTA/ Psg Basaksehir sospesa! Cosa è successo. Risultato 0-0, si riprende domani (Di mercoledì 9 dicembre 2020) DIRETTA PSG Basaksehir. Gara sospesa per presunti insulti razzisti! Cosa avrebbe detto il quarto uomo. La gara riprenderà domani. Sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)PSG. Gara sospesa per presunti insulti razzisti!avrebbe detto il quarto uomo. La gararà. Sesta giornata della fase a gironi di Champions League.

occhio_notizie : La persona a cui era diretta la frase discriminatoria è Pierre Webo, ex calciatore e attuale vice allenatore del Ba… - becio81 : Complimenti a Sky che sta completamente oscurando da Diretta Champions League quello che accade a Parigi, che è mol… - juanito1897 : Però evitare, almeno all'inizio della fase ad eliminazione diretta, squadre del calibro di Bayern Monaco, PSG,… - Fantacalciok : PSG – Basaksehir: diretta live, risultato in tempo reale - calciomercatoit : ??Sabatino #Durante scatenato in diretta a CMIT TV??: '#Eriksen verso il #PSG, scambio con #Paredes. L'#Inter poteva… -