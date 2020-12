“Dio salvi la Regina!”… ed anche Margaret | primo vaccino in Gb

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020) La novantenneKeenan di Enniskillen, in Irlanda del Nord, è stata la prima persona in Occidente a ricevere ilcontro il Coronavirus. Una speranza si accende nel mondo oggi, dopo che aKeenan, una donna di 90 anni è stata somministrata la prima dose dianti-covid allo University Hospital di Coventry alle 06:30 ora locale, le 07:30 in Italia. È partito da oggi dunque il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall’Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato “V-Day”, il giorno del. Nella Gran Bretagna, come previsto dal programma governativo, entro fine mese saranno sottoposte alcirca 4 milioni di persone. “Mi sento una privilegiata”, ha commentato la donna ...