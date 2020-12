Diletta Leotta, mini dress rosso: davanti all’albero fa svenire – FOTO (Di martedì 8 dicembre 2020) Diletta Leotta entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia: davanti all’albero di natale si fa immortalare con un mini dress rosso da far svenire. Lei appare tutta sorridente, i follower pure. Il Natale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 8 dicembre 2020)entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia:di natale si fa immortalare con unda far. Lei appare tutta sorridente, i follower pure. Il Natale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

infoitcultura : Diletta Leotta, nuovo look piace a Scardina: ritorno di fiamma? - infoitcultura : Diletta Leotta ex fidanzata Daniele Scardina, di nuovo insieme: le foto - infoitcultura : Diletta Leotta illumina lo stadio: sfida il freddo di San Siro – FOTO - infoitcultura : Diletta Leotta, sexy abito natalizio - infoitcultura : Scardina rompe il silenzio: 'Ritorno di fiamma con Diletta Leotta? Ecco come stanno le cose' -