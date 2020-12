Dialogo fra Europa e Usa? Ecco come Scrive Parenti Ue in Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’deve tanto agli Stati Uniti! Se il suo dopoguerra è stata una storia di ricostruzione e accumulazione di ricchezza ed influenza lo deve certo alle sue capacità ma anche all’ombrello americano, che non fu solo di difesa ma anche in parte economico e politico. È anche per questo che l’apostrofare la Uenemico deglifece Trump – nonché le tariffe contro la Ue nell’acciaio per ragioni di sicurezza nazionale – sono state una ferita profonda per Bruxelles e non solo (anche per Berlino ad esempio da dove tra l’altro proviene l’attuale Presidente della Commissione). Non ci si può dunque stupire che la sconfitta di Trump, prima ancora che la vittoria di Biden, siano state vissute da molte cancellerie europeela speranza di un nuovo inizio per i rapporti transatlantici. Non credo che ...