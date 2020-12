Decreto ristori: 'Noi tassisti dimenticati da tutti, gli aiuti promessi non sono mai arrivati' (Di martedì 8 dicembre 2020) Di Mare fa parte del consorzio 'Today tour', radiotaxi 8888, numero di licenza 2228. Scrive nella lettera. 'Purtroppo la mia situazione come quella di tutto il comparto taxi è disastrosa non solo ... Leggi su ilmattino (Di martedì 8 dicembre 2020) Di Mare fa parte del consorzio 'Today tour', radiotaxi 8888, numero di licenza 2228. Scrive nella lettera. 'Purtroppo la mia situazione come quella di tutto il comparto taxi è disastrosa non solo ...

