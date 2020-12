De Roon | “Barcellona? Non ci penso Vogliamo passare il turno”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 8 dicembre 2020) Insieme a Gasperini ha commentato la gara di domani con l'Ajax, il centrocampista De. Queste le sue parole: "È sempre bello tornare in Olanda, anche se sono cresciuto a Rotterdam. Sono qui per una sola cosa,il turno. Poi vedremo tutto il resto. Il Barcellona? Non ho nessun commento da fare, sono concentrato sull'Atalanta. Sto bene qui, la famiglia è felice. Non ho pensato alle voci di mercato". Sulla gara di Udine non giocata: "Saremo molto riposati. Io preferisco giocare con continuità, ogni 4-5 giorni ad esempio. Così non so se sarà un vantaggio, fisicamente stiamo bene abbiamo visto anche nelle altre partite. Domani dobbiamo essere pronti e saremo pronti".