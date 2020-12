Daydreamer Anticipazioni Turche: CeyCey, Muzaffer e Sanem comprano l'azienda di Can ed Emre (Di martedì 8 dicembre 2020) Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che, nelle puntate della soap in arrivo in Italia, assisteremo a delle grosse novità. Una di queste riguarderà CeyCey, Muzaffer e Sanem, nuovi proprietari della Fikri Harika. Leggi su comingsoon (Di martedì 8 dicembre 2020) Ledici rivelano che, nelle puntate della soap in arrivo in Italia, assisteremo a delle grosse novità. Una di queste riguarderà, nuovi proprietari della Fikri Harika.

redazionetvsoap : Tante novità per Can e Sanem! #Anticipazioni #Daydreamer - Notiziedi_it : DayDreamer rimette insieme Can e Sanem? Anticipazioni 6 e 13 dicembre - FanClubAlbatros : Anticipazioni #DayDreamer prossima settimana ???? #CanYaman - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 13 dicembre 2020: puntata 95 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 6 dicembre: Can fugge, Sanem lo raggiunge -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni Daydreamer Anticipazioni: Salto Temporale come Una Vita e Il Segreto. Ecco cosa succederà... ComingSoon.it DayDreamer, spoiler 13 dicembre: Polen interrompe un momento romantico tra Can e Sanem

Stando alle anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il 13 dicembre Can e Sanem dormiranno abbracciati, ma Polen interromperà la loro armonia.

Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM si riavvicinano? Ecco chi ci proverà!

Un inaspettato “paciere” farà in modo che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) trascorrano del tempo insieme nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Ad un anno ...

Stando alle anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il 13 dicembre Can e Sanem dormiranno abbracciati, ma Polen interromperà la loro armonia.Un inaspettato “paciere” farà in modo che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) trascorrano del tempo insieme nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Ad un anno ...