Daydreamer anticipazioni: EMRE accusato di aver tradito LEYLA ma… (Di martedì 8 dicembre 2020) Brutta avventura per EMRE Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno: il fratello minore di Can (Can Yaman) verrà infatti accusato dai suoceri Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) di avere tradito l'amata moglie LEYLA (Oznur Serceler), ma le cose non saranno affatto così. Scopriamo insieme perché… Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 9 dicembre 2020 Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: EMRE non ha più un lavoro Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avverrà in seguito al salto temporale di un anno, che si innescherà nel momento in cui Can deciderà di interrompere la sua relazione con Sanem (Demet Ozdemir).

