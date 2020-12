Dayane Mello bestemmia al Grande Fratello? Ecco il video verità

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) In queste ore alVip è esploso un vero e propriogate con protagonistache, nel giorno dell’Immacolata Concezione avrebbe citato a sproposito la diretta interessata. A far girare ilc’ha pensato Il Menestrelloh: +++MAHATO?+++#gfvip pic.twitter.com/dRqDg0ZZWO — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) December 8, 2020 Molti utenti fan della trasmissione hanno sentito “p***a Madonna”, altri “che foto, madonna” oppure “che forte, madonna”. Considerando che la conversazione è proseguita e nessuno dei presenti è sembrato turbato da quanto detto dalla brasiliana, opterei per una delle ultime opzioni. che foto madonna #GFVIP pic.twitter.com/kWbKQjj733 — urtis solo stan 38% (@parliamoditz) December ...