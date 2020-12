Daniele Rizzi muore di Covid | medico amato da tutti | le parole della figlia

(Di martedì 8 dicembre 2020), 64 anni, è morto di Coronavirus a Milano. Grande volontario in Africa, lavorava comedi famiglia. Si chiamavaildi famiglia milanese morto per-19 all’ospedale Sacco di Milano. L’uomo, non il primoa restare vittima del terribile virus, aveva 64 anni e combatteva contro una forma particolarmente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

