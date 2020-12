Dalma Maradona, commovente messaggio social per il Pibe d’Oro: il ricordo (Di martedì 8 dicembre 2020) Dalma Maradona primogenita del Pibe d’Oro, nata dal matrimonio con l’ex moglie Claudia Villafene, saluta il padre scrivendo un commovente messaggio sui social. La giovane donna approfitta del suo account Instagram per inviare una lettera al papà scomparso, una missiva ricca di affetto ma anche di tanto dolore causato da una perdita decisamente inaspettata. Dalma, oggi felicemente sposata e mamma di una bambina, non può fare a meno di parlare al padre, ricordando quanto affetto le ha dato e quanto è stato presente nella sua vita. Parlerà di lui anche alla figlia, unica ragione che sente per andare avanti, le racconterà chi era e quanto è stato amato dai suoi tifosi e non solo. Le parole di Dalma sono davvero struggenti e accompagnano ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 8 dicembre 2020)primogenita del, nata dal matrimonio con l’ex moglie Claudia Villafene, saluta il padre scrivendo unsui. La giovane donna approfitta del suo account Instagram per inviare una lettera al papà scomparso, una missiva ricca di affetto ma anche di tanto dolore causato da una perdita decisamente inaspettata., oggi felicemente sposata e mamma di una bambina, non può fare a meno di parlare al padre, ricordando quanto affetto le ha dato e quanto è stato presente nella sua vita. Parlerà di lui anche alla figlia, unica ragione che sente per andare avanti, le racconterà chi era e quanto è stato amato dai suoi tifosi e non solo. Le parole disono davvero struggenti e accompagnano ...

