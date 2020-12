Da Spelacchio al presepe: tutte le iniziative per le festività natalizie di Roma Capitale (Di martedì 8 dicembre 2020) La Sindaca di Roma ha presentato oggi le iniziative per le festività natalizie 2020/21: “Spelacchio” a Piazza Venezia, alberi luminosi in ogni Municipio di Roma, presepi, video-mapping, proiezioni ed installazioni. tutte le attività individuate sono pensate per evitare gli assembramenti e rispettano le misure previste. Leggi anche: A Roma ‘Spelacchio’ e a Milano ‘Ferracchio’, il M5S prende in giro l’albero di Piazza Duomo: ‘Sembra il Gazometro’ In conferenza stampa, al Campidoglio, la Sindaca Raggi afferma: “Anche in questo anno particolare vogliamo che a Roma il Natale sia celebrato con la gioia che la magia unica dei giochi di luce può suscitare. Il nostro ‘Spelacchio’, ormai famoso in tutto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) La Sindaca diha presentato oggi leper le2020/21: “” a Piazza Venezia, alberi luminosi in ogni Municipio di, presepi, video-mapping, proiezioni ed installazioni.le attività individuate sono pensate per evitare gli assembramenti e rispettano le misure previste. Leggi anche: A’ e a Milano ‘Ferracchio’, il M5S prende in giro l’albero di Piazza Duomo: ‘Sembra il Gazometro’ In conferenza stampa, al Campidoglio, la Sindaca Raggi afferma: “Anche in questo anno particolare vogliamo che ail Natale sia celebrato con la gioia che la magia unica dei giochi di luce può suscitare. Il nostro ‘’, ormai famoso in tutto il ...

