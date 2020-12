“Da mesi denunciamo lavori senza controllo” (Di martedì 8 dicembre 2020) di Pina Ferro Auto “affondata” in via Alcide De Gasperi in un tratto oggetto di lavori della rete fognaria. “E’ da mesi che denunciamo che i lavori della rete fognaria procedono senza rigorosi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale visto che le strade sono di proprietà e competenza comunale”. Sottolinea in merito il consigliere comunale Michele Russo, il quale aggiunge che via Martiri d’Ungheria nel tratto che va da via Giovanni XXIII a via Cesare Battisti dovrebbe essere ad oggi aperta, in quanto l’ordinanza disponeva la chiusura fino al 20 novembre. “L’automobilista, tuttavia, si trova di fronte una segnaletica – peraltro confusa – stando alla quale la strada sarebbe chiusa. Insomma gli atti dicono una cosa ed i fatti altro. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 dicembre 2020) di Pina Ferro Auto “affondata” in via Alcide De Gasperi in un tratto oggetto didella rete fognaria. “E’ dacheche idella rete fognaria procedonorigorosi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale visto che le strade sono di proprietà e competenza comunale”. Sottolinea in merito il consigliere comunale Michele Russo, il quale aggiunge che via Martiri d’Ungheria nel tratto che va da via Giovanni XXIII a via Cesare Battisti dovrebbe essere ad oggi aperta, in quanto l’ordinanza disponeva la chiusura fino al 20 novembre. “L’automobilista, tuttavia, si trova di fronte una segnaletica – peraltro confusa – stando alla quale la strada sarebbe chiusa. Insomma gli atti dicono una cosa ed i fatti altro. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - GianluigiNuzzi : Dopo 10 mesi di illegittima detenzione in Egitto, #PatrickZaky dovrà restare in cella ancora per altri 45 giorni. U… - reportrai3 : I pm di Bergamo da mesi indagano per falso ed epidemia colposa. Nel rapporto censurato dall’Oms cercano molte rispo… - mao_1978 : RT @Linkiesta: Il chirurgo vascolare dell’Humanitas Research Hospital di Milano da mesi cerca di spiegare l’andamento della pandemia, anche… - LuigiValente14 : @w4d3d0m1ngu3z Nono semplicemente stiamo insieme da pochi mesi e ancora non c'è stata occasione per conoscerli. -

Ultime Notizie dalla rete : “Da mesi Autunno record, il più caldo mai registrato latinaoggi.eu