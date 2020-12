Cyberpunk 2077 protagonista dello spettacolare trailer di lancio 'V' (Di martedì 8 dicembre 2020) CD PROJEKT RED ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Cyberpunk 2077 in previsione dell'uscita del gioco. "Preferiresti vivere in pace come un Signor Nessuno... o cadere ogni volta nel pieno della gloria?" Il trailer ci introduce a Night City e alla nuova vita del protagonista V, che vivrà una incredibile disavventura per "colpa" di Johnny Silverhand. Il trailer si immerge in profondità nel mondo e nella storia di Cyberpunk 2077 ed esplora i legami che i giocatori creeranno, i pericoli che dovranno affrontare per costruire la loro leggenda come V, protagonista del gioco. Preparando il terreno per consentire ai giocatori di iniziare la loro avventura nella megalopoli di Night City, il trailer ... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) CD PROJEKT RED ha pubblicato ildiufficiale diin previsione dell'uscita del gioco. "Preferiresti vivere in pace come un Signor Nessuno... o cadere ogni volta nel pieno della gloria?" Ilci introduce a Night City e alla nuova vita delV, che vivrà una incredibile disavventura per "colpa" di Johnny Silverhand. Ilsi immerge in profondità nel mondo e nella storia died esplora i legami che i giocatori creeranno, i pericoli che dovranno affrontare per costruire la loro leggenda come V,del gioco. Preparando il terreno per consentire ai giocatori di iniziare la loro avventura nella megalopoli di Night City, il...

