Cyberpunk 2077 ha degli effetti grafici che possono scatenare crisi epilettiche (Di martedì 8 dicembre 2020) Siamo abituati oramai da decenni a visionare nei videogiochi schermate di avvertimento riguardo al potenziale pericolo dell'epilessia, fortunatamente sempre remoto e scatenabile, comunque, solo in soggetti già sensibili alla problematica. Purtroppo, però, a quanto pare Cyberpunk 2077 ha effettivamente degli effetti grafici che possono dare problemi in tal senso. È quanto riferisce Liana Ruppert sulle pagine di GameInformer. La giornalista, stando a quanto riportato, è lei stessa soggetta a questa patologia e ha subito un attacco effettivo, oltre a rischiarne almeno un altro, durante la sua prova del gioco. La causa? Principalmente, le luci al neon di cui è costellata Night City, in particolare all'interno di bar e club. Le luci intermittenti (in colori ...

