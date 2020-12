Crollo emotivo per Stefania Orlando: “Io non sono così…”, il marito interviene (VIDEO) (Di martedì 8 dicembre 2020) Brutto momento di sconforto per Stefania Orlando dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La cantante di Babilonia si è lasciata andare al pianto dopo le parole di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Nel corso della serata la Queen si è dovuta difendere pure dagli insulti di Patrizia De Blanck. Il Crollo emotivo di Stefania... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 8 dicembre 2020) Brutto momento di sconforto perdopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La cantante di Babilonia si è lasciata andare al pianto dopo le parole di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Nel corso della serata la Queen si è dovuta difendere pure dagli insulti di Patrizia De Blanck. Ildi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

