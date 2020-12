Cristiano Ronaldo: PRIMA e DOPO la chirurgia – FOTO all’interno (Di martedì 8 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo è ad oggi una delle stelle del calcio mondiale, uno dei calciatori più apprezzati al mondo. Il giovane portoghese ha negli anni costruito un vero e proprio impero, è difatti il primo calciatore miliardario della storia del calcio mondiale.Cristiano è molto apprezzato anche per via della sua bellezza, sempre perfetto, sempre presentato in maniera impeccabile. Ai suoi esordi però Cristiano Ronaldo si presentava in tutt’ altro modo. Ha fatto più volte ricorso alla chirurgia estetica e si è veramente trasformato. Guarda le FOTO del PRIMA e del DOPO qui sotto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo ... Leggi su giornal (Di martedì 8 dicembre 2020)è ad oggi una delle stelle del calcio mondiale, uno dei calciatori più apprezzati al mondo. Il giovane portoghese ha negli anni costruito un vero e proprio impero, è difatti il primo calciatore miliardario della storia del calcio mondiale.è molto apprezzato anche per via della sua bellezza, sempre perfetto, sempre presentato in maniera impeccabile. Ai suoi esordi peròsi presentava in tutt’ altro modo. Ha fatto più volte ricorso allaestetica e si è veramente trasformato. Guarda ledele delqui sotto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

goal : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. The trophy cabinets. ?? - ESPNFC : Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo. Tomorrow ?? (via @btsportfootball) - FCBarcelona_cat : ?? H I S T ? R I A Leo #Messi i Cristiano Ronaldo - Conan_zw : RT @goal: Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. The trophy cabinets. ?? - evellxnfrCRF : cristiano ronaldo e cr7 -