Cristiano Ronaldo dominante: ha segnato 14 gol nelle ultime 13 partite giocate al Camp Nou (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quelli segnati al Camp Nou stasera sono il tredicesimo e il quattordicesimo gol realizzati nelle ultime 13 gare disputate in casa del Barcellona per Cristiano Ronaldo in tutte le competizioni. Un dato particolare che dimostra quanto il portoghese ci tenga a queste sfide, e quanto i difensori blaugrana lo soffrano. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

