Crisanti | “Terza ondata certa | Italia avrà record di morti in Europa”

"La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante". Il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova ed esperto di malattie infettive, si è espresso così oggi a L'aria che tira, analizzando il quadro dell'emergenza coronavirus in Italia. "Il calo dei positivi di ieri è legato al numero dei tamponi eseguiti. Se avessimo fatto il consueto numero di tamponi, ieri avremmo avuto 28mila nuovi casi. In Lombardia, che è stata zona rossa, la situazione migliore. In Veneto, zona gialla, i casi aumentano", ha affermato.

