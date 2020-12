Cremonese-Brescia | Bisoli sfida l’esordiente Gastaldello

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Oggi alle ore 15 andrà in scena la, valevole per il recupero della 5a giornata della Serie B 2020/21. Cambio di guardia in casa delle Rondinelle: esonerato Diego Lòpez (cui è stata fatale la sconfitta in casa della Reggina). La guida tecnica della squadra è stata provvisoriamente affidata a Daniele. Un confronto tra due compagini che non stanno certo vivendo un momento facile. Analizziamo la situazione., ladelle deluse Boccata di ossigeno per la: dopo un avvio complicatissimo i Grigiorossi sono riusciti a trovare i primi tre punti della stagione contro una Virtus Entella fanalino di coda in coabitazione con l’Ascoli. La doppietta di Strizzolo (tre reti in due gare per ...