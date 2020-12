Covid, Ricciardi: “Dicembre e Gennaio Saranno Terribili” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il consigliere del ministro alla Salute Walter Ricciardi ha ricordato: “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2?. Il consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi, è intervenuto a al programma condotto da Fabio Fazio Che Tempo Che fa, su Rai1, e riguardo il futuro della gestione virus ha spiegato “Siamo Leggi su youreduaction (Di martedì 8 dicembre 2020) Il consigliere del ministro alla Salute Walterha ricordato: “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2?. Il consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter, è intervenuto a al programma condotto da Fabio Fazio Che Tempo Che fa, su Rai1, e riguardo il futuro della gestione virus ha spiegato “Siamo

BinaryOptionEU : RT '#Covid, Ricciardi: 'Dicembre e gennaio saranno terribili' - benedetto49 : La battaglia contro il Covid non è vinta, Ricciardi: “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata'… - GiulianaDaniel2 : RT @paolacontini64: Quindi tutta Italia zona gialla per le feste? Covid, Ricciardi: “Avremo un dicembre e gennaio da incubo” - infoitsalute : RICCIARDI: «I MESI DI DICEMBRE E GENNAIO SARANNO TERRIBILI PER I CONTAGI DA COVID» - arcoincielo : RT @LaStampa: Covid, tasso di positività ancora in aumento. Ricciardi: “Avremo due mesi terribili” -