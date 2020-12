Covid, la percentuale positivi/tamponi in Italia scende al 9,7 (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Sono 14.482 i nuovi positivi (ieri 13.720), ma con 149.232 tamponi contro i 111.217 di ieri, tanto che il rapporto positivi-tamponi scende al 9,7% dal 12,33 di 24 ore fa. Anche i decessi giornalieri sono risaliti, oggi ne risultano 634 (ieri 528), per un totale di 61.240 dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo le terapie intensive, 35 in meno (ieri -72) con 192 nuovi ingressi, contro i 144 di ieri, per un totale al momento di 3.345. Scendono anche i ricoveri ordinari, -443 (ieri +133), in totale sono ora 30.081. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è anche oggi il Veneto, che rimane in crescita (+3.145, contro i +2.550 di ieri), seguita da Lombardia con +1656 nuovi casi (ieri +1.562), Emilia Romagna con +1.624 (ieri +1.891), Lazio ... Leggi su agi (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Sono 14.482 i nuovi(ieri 13.720), ma con 149.232contro i 111.217 di ieri, tanto che il rapportoal 9,7% dal 12,33 di 24 ore fa. Anche i decessi giornalieri sono risaliti, oggi ne risultano 634 (ieri 528), per un totale di 61.240 dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo le terapie intensive, 35 in meno (ieri -72) con 192 nuovi ingressi, contro i 144 di ieri, per un totale al momento di 3.345. Scendono anche i ricoveri ordinari, -443 (ieri +133), in totale sono ora 30.081. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è anche oggi il Veneto, che rimane in crescita (+3.145, contro i +2.550 di ieri), seguita da Lombardia con +1656 nuovi casi (ieri +1.562), Emilia Romagna con +1.624 (ieri +1.891), Lazio ...

