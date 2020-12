Covid | Istituto Superiore Sanità | aprire finestre e balconi ogni ora | Case farmaceutiche | ' Immunità di gregge dall' estate 2021'

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nuovi lutti tra i medici a causa della pandemia di: con altri 4 decessi, il totale sale a 237 i nomi. I medici 'Siamo tornati ai tempi di marzo'. Per la somministrazione del vaccino , intanto, ...

segnalatore_il : COVID, ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ: APRIRE FINESTRE E BALCONI OGNI ORA ........ altrimenti la polmonite ve la scordat… - aron_butter : @FishOnFace @ElioAntonucci @nzingaretti Certo...ma non hanno mai fatto notizia soprattutto ora che c'è il fuffa vir… - kategullo75 : RT @LeonardoPanetta: Uno studio dell’Istituto pubblico di Sanità Olandese ha evidenziato che tenere aperti i ristoranti porterebbe a una ri… - Vincenz90668603 : RT @LeonardoPanetta: Uno studio dell’Istituto pubblico di Sanità Olandese ha evidenziato che tenere aperti i ristoranti porterebbe a una ri… - aspettaaspetta : RT @LeonardoPanetta: Uno studio dell’Istituto pubblico di Sanità Olandese ha evidenziato che tenere aperti i ristoranti porterebbe a una ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Istituto

TGCOM

Attenzione al ricambio d'aria in casa per contrastare la diffusione del Covid. «Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell'aria e questo ...ROMA – “Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria e questo può rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di sarsCov2”. Gaetano ...