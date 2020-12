Covid | in Campania 1 080 nuovi casi su 12 360 tamponi l’8 | 7% 35 i morti 11 nelle ultime 48 ore

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sono 1.080,24 ore, ipositivi in– 73 sintomatici – su 12.360. La percentuale-positivi è, dunque, pari all’8,7%. leggermene in aumento rispetto a ieri quando era 8,5%. Trentacinque le persone decedute – 11 deceduti48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri; – mentre in netto aumento i guariti che raggiungono quota 2.575 (ieri erano 1969). Questo, invece, il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 140; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti lettoe Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.898. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LaStampa : Le giovani vite spezzate dal Covid: Chiara muore a 17 anni in Campania, da domani zona arancione - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Campania, 1.080 nuovi casi e 35 morti: il bollettino - ottopagine : Covid Campania, calo dei contagi e boom di guariti - MundoNapoli : Covid-19, il bollettino della regione Campania. - occhio_notizie : Drastico calo di contagi in tutte le province -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

Come da consuetudine le autorità della Campania hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus nella regione aggiornato a martedì 8 dicembre. Rispetto alla giornata precedente, in cui si ...COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: Positivi... In Toscana sono 109.418 i casi di positività al coronavirus, 428 in più rispetto ...