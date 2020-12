Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di martedì 8 dicembre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato all'8 dicembre, che sale di 1.656 nuovi casi e 128 decessi. Coronavirus in Lombardia, 1.656 nuovi casi e 128 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020)ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato all'8 dicembre, che sale di 1.656 nuovi casi e 128 decessi. Coronavirus in, 1.656 nuovi casi e 128 morti in più su Notizie.it.

Contagio, ad un passo dall'azzeramento: sei casi ma ancora un morto

Toccato il picco minimo della seconda ondata, appena cinque i comuni coinvolti, in città solo due positivi. La vittima aveva 85 anni ...

Covid: in Fvg 658 nuovi casi, 21 decessi e 6.427 tamponi

Udine, 8 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovi contagi (il 10,24 per cento dei 6.427 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 21 decessi da Covid-19, a cui ...

Toccato il picco minimo della seconda ondata, appena cinque i comuni coinvolti, in città solo due positivi. La vittima aveva 85 anni ...Udine, 8 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovi contagi (il 10,24 per cento dei 6.427 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 21 decessi da Covid-19, a cui ...