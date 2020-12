Covid, il Governo sarebbe pronto a promuovere la Campania in zona gialla: la data (Di martedì 8 dicembre 2020) Grazie alle misure di prevenzione adottate da parte del Governo italiano, il numero di contagi da Covid-19 è iniziato a calare. Soprattutto in Campania, infatti, si è passati da una media di oltre quattromila contagi a gioco a poco più di mille. Per questo motivo, il presidente Giuseppe Conte, questo fine settimana, è pronto ad L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Grazie alle misure di prevenzione adottate da parte delitaliano, il numero di contagi da-19 è iniziato a calare. Soprattutto in, infatti, si è passati da una media di oltre quattromila contagi a gioco a poco più di mille. Per questo motivo, il presidente Giuseppe Conte, questo fine settimana, èad L'articolo

dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - Capezzone : Su @atlanticomag @stefanomagni76 e la disinformazione “ufficiale” sul Covid - Agenzia_Ansa : Nuova ondata di Covid ad Hong Kong e il governo studia nuove misure restrittive per contenere la diffusione del vir… - GastoneSabba : RT @jabbaTM: Vedrete che saranno tutti positivi al Covid nel Governo cosi eevitano di farsi il Vaccino... Ovviamente NOI NO - ciampicuc : Ma, secondo voi a che serve Italia viva e a che risultato sta puntando? È da prima del covid ,un anno fa, che cerc… -