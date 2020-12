Covid | il bollettino di oggi | 14 842 nuovi casi e 634 morti | oltre 25mila guariti

Leggi su urbanpost

(Di martedì 8 dicembre 2020)8 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia.sono stati registrati 14.842di coronavirus, 634 invece i decessi nelle ultime 24 ore. 149.232 i tamponi effettuati, il rapporto positivi tamponi è quindi del 9,9%. 958.629 i(+25.497). (segue dopo la foto) Continua il calo del numero complessivo dei ricoveri in terapia intensiva (attualmente 3.345, -37 da ieri). Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei, si contano 3.145in Veneto, 1.656 in Lombardia, 1.624 in Emilia Romagna. In Campania 1.080e 35E’ ...