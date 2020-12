Covid, i grafici che spiegano perché in Italia si muore di più (Di martedì 8 dicembre 2020) Le curve epidemiologiche in Italia mostrano un lento andamento discendente. Timidi segnali che potrebbero indicare come la seconda ondata della pandemia si sta attenuando. Ma c’è un dato che preoccupa anche in ottica futura, il numero dei decessi, soprattutto se confrontato con altri Paesi. L’Italia, infatti, è uno degli Stati che ha pagato il debito InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 8 dicembre 2020) Le curve epidemiologiche inmostrano un lento andamento discendente. Timidi segnali che potrebbero indicare come la seconda ondata della pandemia si sta attenuando. Ma c’è un dato che preoccupa anche in ottica futura, il numero dei decessi, soprattutto se confrontato con altri Paesi. L’, infatti, è uno degli Stati che ha pagato il debito InsideOver.

illeggibile : Grafici Covid di Paolo Spada. Molto interessanti. - webpagenotfound : Ma non vi siete rotti i coglioni di tutti questi grafici sul COVID che dicono qualcosa ma non si capisce una mazza… - occhio_notizie : La timeline della seconda ondata di #Covid in #Italia ed in #Campania Dati, grafici e tutte le scelte del governo - TgrRaiTrentino : #COVID19 in Trentino. I numeri del contagio, guarda i grafici aggiornati - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid grafici Covid Lombardia, indice contagi può risalirei: il grafico dell'Rt Corriere Milano Pubblicati i dati dei contagi Covid-19 nelle scuole del Piemonte: incidenza superiore fino a 4 volte rispetto alla media

Sono stati finalmente resi pubblici i dati sui contagi da Covid-19 avvenuti nelle scuole del Piemonte, suddivisi per tipo di scuola, per loclaità, per settimane e differenzati tra studenti e personale ...

Covid: dicembre, la 'strage' continua. Ma i positivi scendono sotto 6mila

Perugia, 8 dicembre 2020 - Il tasso di letalità continua a salire in Umbria: mentre infatti diminuiscono i contagi, il numero dei decessi resta costante. Basti soltanto dire che nei primi sei giorni d ...

Sono stati finalmente resi pubblici i dati sui contagi da Covid-19 avvenuti nelle scuole del Piemonte, suddivisi per tipo di scuola, per loclaità, per settimane e differenzati tra studenti e personale ...Perugia, 8 dicembre 2020 - Il tasso di letalità continua a salire in Umbria: mentre infatti diminuiscono i contagi, il numero dei decessi resta costante. Basti soltanto dire che nei primi sei giorni d ...